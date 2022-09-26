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Общество26 сентября 2022 6:42

В Смоленске к отоплению подключили более 90% жилых домов

Тепло поступило практически во все дома и соцучреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске к отоплению подключили более 90% жилых домов. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

В Смоленске к отоплению подключили более 90% жилых домов. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

С начала отопительного сезона к отоплению подключены почти все социальные учреждения и около 1 600 жилых домов Смоленска. Об этом сообщил Андрей Борисов.

– Если тепло стало поступать в жилой дом, но в квартире холодно, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, оставив заявку, – отметил глава города на своей странице в соцсетях.

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