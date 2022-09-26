Движение транспорта через переезд около станции Издешково под Смоленском будет ограничено. Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, будет ограничено движение транспорта. По информации пресс-службы ОАО «РЖД», ограничение связано с работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

Так, с 26 по 28 сентября с 8:00 до 17:00 проезд автомобилей через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом по автодороге 66К-12 (Старая Смоленская дорога).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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