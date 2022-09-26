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Общество26 сентября 2022 7:55

Движение транспорта через переезд около станции Издешково под Смоленском будет ограничено

Автомобили будут проезжать по одной полосе на время ремонта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Движение транспорта через переезд около станции Издешково под Смоленском будет ограничено. Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Движение транспорта через переезд около станции Издешково под Смоленском будет ограничено. Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, будет ограничено движение транспорта. По информации пресс-службы ОАО «РЖД», ограничение связано с работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

Так, с 26 по 28 сентября с 8:00 до 17:00 проезд автомобилей через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом по автодороге 66К-12 (Старая Смоленская дорога).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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