Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 сентября: «плюс» 185 случаев заражения

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 185 жителей региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 142 788 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 185 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 135 657 человек. Не справились с заболеванием 3 103.

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