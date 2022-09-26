На улице Рыленкова ремонтируют трамвайные переезды. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске производится ремонт трамвайного переезда на перекрестке с проспектом Строителей.

В числе основных работ – демонтаж старых стальных рельсов с установкой новых конструкций, устройство переездов из монолитного асфальтобетона для плавного и комфортного движения автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 3 октября рабочие приступят к следующему участку на улице Рыленкова с пересечением с улицей Петра Алексеева.

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