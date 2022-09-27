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Общество27 сентября 2022 4:49

Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 27 сентября

Столбики термометров поднимутся до +14
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 27 сентября.

Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 27 сентября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во вторник, 27 сентября, в Смоленской области сохранится пасмурная погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует восточной четверти ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +9°C…+14°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, днем будет слабо падать.

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