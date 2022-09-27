В Смоленске вандалы повредили новый арт-объект возле «Современника». Фото: кинотеатр «Современник».

В Смоленске вандалы повредили недавно установленный арт-объект возле кинотеатра «Современник». Инцидент произошёл ночью с 23 на 24 сентября.

– Арт-объект, украшающий вход в кинотеатр Современник, в ночь с 23 на 24 сентября подвергся вандализму со стороны недобросовестных жителей нашего города. Это было заснято на камеру наружного видеонаблюдения, – рассказали в дирекции учреждения.

Отмечается, что арт-объект уже восстановлен.

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