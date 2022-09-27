Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 сентября: 26 человек заразились за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 26 жителей региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 142 814 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 26 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 135 936 человек. Не справились с заболеванием 3 104, из них 1 – погиб за сутки. 24 жителя региона госпитализировали.

Читай также:

ВОЗ: пандемия коронавируса может закончиться в ближайшем будущем. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что количество смертей из-за ковида на прошлой неделе снизилось до минимального уровня с марта 2020 года.