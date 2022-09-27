«Всероссийский день ходьбы» пройдёт в центральном парке Смоленска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10.00 до 11.00 в субботу, 1 октября, в Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» пройдёт «Всероссийский день ходьбы». В рамках праздника участникам будет предложено определить свою физическую активность и пройти 10 тысяч шагов.

Как отмечают в региональном Центре общественного здоровья, проект «10 000 шагов к жизни» основан на рекомендованном ВОЗ уровне дневной двигательной активности для взрослого населения и предусматривает открытие пешеходных маршрутов и регулярных пешеходных оздоровительных походов по ним.

Целью мероприятия – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической активности.

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