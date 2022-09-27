В Смоленске приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Автозаводской. Фото: пресс-служба администрации города.

На днях рабочие подготовили основание под верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Перед дорожными работами на ремонтируемом участке заменили порядка километра водопроводных сетей и построили 30 колодцев. Как отметили в пресс-службе администрации города, работы велись поэтапно, без полного перекрытия движения транспорта.

После замены инженерных коммуникаций подрядчик выполнил укладку выравнивающего слоя асфальта на проезжей части, произвел ремонт тротуаров, установку бортового камня, устройство тактильной плитки и обеспечил соблюдение норм доступной среды.

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