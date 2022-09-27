В Смоленске продлят ограничение движения транспорта по улице Рыленкова. Фото: департамент транспорта Смоленской области.

В связи с проведением работ на трамвайных путях в рамках капитального ремонта по улице Рыленкова продлили ограничение движения транспорта. Согласно постановлению администрации города, работы продлятся до 3 октября.

В связи с ремонтом трамваи будут ходить по следующей схеме:

- маршрут № 1 «ул. Багратиона – Полиграфкомбинат»;

- маршрут № 2 «улица Багратиона – ост. Заводская»;

- маршрут № 3 «Рославльское кольцо – железнодорожный вокзал»;

- маршрут № 4 «мкр. Ситники – ост. Заводская»

В утренний час пик (с 6.30 до 8.30) и вечерний час пик (с 16.30 до 18.30) будет организовано движение автобусов по временному маршруту № 2к «ул. П. Алексеева (Рынок) – пл. Победы».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Автозаводской. Ремонт дороги вышел на финишную прямую.