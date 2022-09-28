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Общество28 сентября 2022 4:40

28 сентября в Смоленской области осадков не ожидается

В регионе будет облачно с прояснениями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
28 сентября в Смоленской области осадков не ожидается.

28 сентября в Смоленской области осадков не ожидается.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 сентября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём существенных осадков не ожидается. Утром в отдельных районах землю укроет туман. Ветер подует северо-восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +10°C…+12°C.

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