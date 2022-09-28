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Происшествия28 сентября 2022 4:44

В Десногорске мужчина погиб на производстве из-за неисправности оборудования

Электромонтажника 4 разряда насмерть придавило грузом во время выполнения работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Десногорске мужчина погиб на производстве из-за неисправности оборудования.

В Десногорске мужчина погиб на производстве из-за неисправности оборудования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июля на одном из производств Десногорска произошёл несчастный случай. Электромонтажника 4 разряда насмерть придавило грузом из-за обрыва цепи оборудования.

Госинспекция труда завершила расследование 9 сентября, установив причину несчастного случая – эксплуатация неисправной техники на производстве. Кроме того, специалисты выявили ненадлежащий контроль за выполнением погрузочно-разгрузочных работ со стороны руководства.

– По итогам расследования данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе госинспекции труда Смоленской области.

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