В Десногорске мужчина погиб на производстве из-за неисправности оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июля на одном из производств Десногорска произошёл несчастный случай. Электромонтажника 4 разряда насмерть придавило грузом из-за обрыва цепи оборудования.

Госинспекция труда завершила расследование 9 сентября, установив причину несчастного случая – эксплуатация неисправной техники на производстве. Кроме того, специалисты выявили ненадлежащий контроль за выполнением погрузочно-разгрузочных работ со стороны руководства.

– По итогам расследования данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе госинспекции труда Смоленской области.

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