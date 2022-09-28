В центре Смоленска ограничат движение транспорта на трёх улицах. Фото: департамент Смоленской области по транспорту.

На период работы автовышки при ремонте фасада здания в центре Смоленска будет действовать частичное ограничение движения транспорта. В пресс-службе городской администрации отмечают, что оно не окажет существенного влияния на автомобильные потоки.

Так, во время проведения работ с 8:00 до 16:00 будет ограничено движение транспортных средств:

- в районе дома 6 по улице Коммунистическая – с 28 сентября по 14 октября

- в районе домов 28/16 по улице Большая Советская – с 3 по 14 октября

- в районе дома 12 по улице Бакунина – с 2 по 7 октября

- в районе дома 39/11 по улице Большая Советская – с 2 по 7 октября

Ранее «КП» писала, что в Смоленске завершили дорожные работы на улице Кирова. Ремонт улицы вышел на финальную стадию.