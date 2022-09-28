На фестивале «Вместе Ярче» Смоленскэнерго распахнуло двери для подростков

Фото представлено «Смоленскэнерго».

В течение сентября в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» и проекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» «Мир энергетики глазами детей» в разных подразделениях филиала состоялись тематические мероприятия, сообщает пресс-служба компании.

Для детей сотрудников в Сафоновском районе электрических сетей прошел день открытых дверей. Ребята смогли познакомиться поближе с профессией своих родителей, увидеть своими глазами электрооборудование и средства защиты, которые они используют в повседневном труде, повторили правила электробезопасности и получили навыки оказания первой медицинской помощи. В Вяземском районе электрических сетей прошел День открытых дверей для студентов Вяземского Железнодорожного техникума, обучающихся по специальности "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования". Посетив диспетчерский пункт, кабинет охраны труда и мастерские базы района электрических сетей, ребята смогли познакомиться на практике со своей будущей профессией. Сотрудники Смоленского РЭС провели экскурсию для восьмиклассников по территории и мастерским базы, школьники увидели своими глазами диспетчерский пункт, цех по ремонту трансформаторов, лаборатории по испытанию защитных средств.

Фото представлено «Смоленскэнерго».

Для учеников средней школы №2 города Демидова, Ершичской, Касплянской и Хиславичской школы прошли уроки электробезопасности и энергосбережения.

«Мы ежегодно принимаем участие в мероприятиях фестиваля «Вместе ярче», стараясь популяризировать не только свою профессию, но и культуру бережного отношения к природе и ее ресурсам, демонстрировать современные энергоэффективные технологии», - прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.