Подвижной состав и железнодорожные вокзалы готовятся к работе в зимний период в Смоленской области

Фото: пресс-служба МЖД.

На Московской железной дороге ведется подготовка пассажирской инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимний период. Для обеспечения комфорта пассажиров в холодное время года на 40 крупных и малых вокзалах в Смоленской области ведутся работы по техническому обслуживанию тепловых завес и инфракрасных обогревателей, систем водоснабжения, вентиляции и теплоснабжения. Осуществляется уборка платформ и помещений вестибюлей.

В депо производится техническое обслуживание и ремонт подвижного состава ОАО «РЖД», который включает 4 электропоезда и 16 рельсовых автобусов. Основное внимание уделяется устройствам, связанным с безопасностью движения поездов. Используя средства диагностики, проверяются колесные пары, редукторные и подшипниковые узлы. Также проводится сезонная регулировка токоприемников на зимний режим работы, смена масел. В вагонах проверяют и настраивают системы отопления, проводят уплотнение и герметизацию окон и форточек, влажную уборку салонов, при необходимости - окраску кузовов вагонов. Весь пригородный состав проходит обязательную профилактическую дезинфекционную и дезинсекционную обработку.

Подготовительные работы продлятся до конца октября.