Как в регионе будут привлекать кадры для районных больниц?

Фото предоставлено героем публикации.
Особенно нехватка медиков ощущается на периферии. Один из способов привлечь, а, главное, «закрепить» молодых специалистов в муниципалитетах (в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности) — решить жилищный вопрос.
Определённые шаги в этом направлении в Смоленской области уже делаются. Сейчас в Сычевке завершается строительство многоквартирного дома для медработников. Финансирование проекта осуществляется за счёт средств социально ответственного бизнеса. И несколько выпускников СГМУ уже изъявили желание поехать на работу в местную ЦРБ на таких условиях.
На первичном и вторичном рынке
Опыт по обеспечению жильём медработников решено транслировать и на другие районы.
Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
«В рамках недавнего посещения Рославльской ЦРБ и общения с молодыми врачами принял решение о необходимости разработки соответствующей региональной программы, рассчитанной на трёхлетний период (именно на столько формируется бюджетный цикл) и нацеленной на обеспечение жильём медработников, которые приехали (либо приедут в ближайшие годы после обучения по целевому направлению) в областные учреждения здравоохранения, в первую очередь, центральные районные больницы», — рассказал глава региона.
По его словам, с точки зрения экономии бюджетных средств в приоритетном порядке рассматривается возможность приобретения для медперсонала уже готового жилья.
«Одновременно с этим есть крупные муниципальные образования — Смоленск, Вязьма, Рославль, Десногорск, Гагарин, Сафоново, — где доступны квартиры на первичном и вторичном рынке жилья. Есть небольшие муниципалитеты, такие как та же Сычевка, где ситуация с рынком жилищной недвижимости, выставляемой на продажу, значительно сложнее. И есть сельские поселения, где практически нет предложений на этот счёт. Но вопросы здравоохранения и доступности медицинской помощи одинаково важны для всех смолян, вне зависимости от того, в каких муниципальных образованиях они проживают», — подчеркнул Алексей Островский.
Старт — в 2023 году
Основные моменты будущей программы по обеспечению жильём медицинских работников глава региона обсудил на совещании с профильными чиновниками.
«По итогам состоявшегося диалога дал указание определить потребность в кадрах и, как следствие, жилье для врачей, в целом, по области с акцентом на крупные районы, с учётом того, что сюда едут также и жители небольших муниципалитетов, чтобы попасть на приём к узкопрофильным специалистам. И в итоге ЦРБ обслуживает в общей сложности свыше 50-100 тысяч человек», — отметил губернатор.
Ещё одно поручение главы региона касалось формирования понятных и чётких стандартов предоставления жилья — к примеру, будет оно служебным либо со временем, после определённого периода отработки молодым специалистом, перейдёт в его собственность, а также иных критериев.
По словам Алексея Островского, реализовывать данную программу на Смоленщине начнут уже в следующем году.
«Поручение финансовому блоку запланировать средства на эти цели при формировании областного бюджета я уже дал», — рассказал о принятом решении глава региона.