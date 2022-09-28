Как в регионе будут привлекать кадры для районных больниц?

Фото предоставлено героем публикации.

Особенно нехватка медиков ощущается на периферии. Один из способов привлечь, а, главное, «закрепить» молодых специалистов в муниципалитетах (в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности) — решить жилищный вопрос.

Определённые шаги в этом направлении в Смоленской области уже делаются. Сейчас в Сычевке завершается строительство многоквартирного дома для медработников. Финансирование проекта осуществляется за счёт средств социально ответственного бизнеса. И несколько выпускников СГМУ уже изъявили желание поехать на работу в местную ЦРБ на таких условиях.

На первичном и вторичном рынке

Опыт по обеспечению жильём медработников решено транслировать и на другие районы.

Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.

«В рамках недавнего посещения Рославльской ЦРБ и общения с молодыми врачами принял решение о необходимости разработки соответствующей региональной программы, рассчитанной на трёхлетний период (именно на столько формируется бюджетный цикл) и нацеленной на обеспечение жильём медработников, которые приехали (либо приедут в ближайшие годы после обучения по целевому направлению) в областные учреждения здравоохранения, в первую очередь, центральные районные больницы», — рассказал глава региона.

По его словам, с точки зрения экономии бюджетных средств в приоритетном порядке рассматривается возможность приобретения для медперсонала уже готового жилья.

«Одновременно с этим есть крупные муниципальные образования — Смоленск, Вязьма, Рославль, Десногорск, Гагарин, Сафоново, — где доступны квартиры на первичном и вторичном рынке жилья. Есть небольшие муниципалитеты, такие как та же Сычевка, где ситуация с рынком жилищной недвижимости, выставляемой на продажу, значительно сложнее. И есть сельские поселения, где практически нет предложений на этот счёт. Но вопросы здравоохранения и доступности медицинской помощи одинаково важны для всех смолян, вне зависимости от того, в каких муниципальных образованиях они проживают», — подчеркнул Алексей Островский.

Старт — в 2023 году

Основные моменты будущей программы по обеспечению жильём медицинских работников глава региона обсудил на совещании с профильными чиновниками.

«По итогам состоявшегося диалога дал указание определить потребность в кадрах и, как следствие, жилье для врачей, в целом, по области с акцентом на крупные районы, с учётом того, что сюда едут также и жители небольших муниципалитетов, чтобы попасть на приём к узкопрофильным специалистам. И в итоге ЦРБ обслуживает в общей сложности свыше 50-100 тысяч человек», — отметил губернатор.

Ещё одно поручение главы региона касалось формирования понятных и чётких стандартов предоставления жилья — к примеру, будет оно служебным либо со временем, после определённого периода отработки молодым специалистом, перейдёт в его собственность, а также иных критериев.

По словам Алексея Островского, реализовывать данную программу на Смоленщине начнут уже в следующем году.

«Поручение финансовому блоку запланировать средства на эти цели при формировании областного бюджета я уже дал», — рассказал о принятом решении глава региона.