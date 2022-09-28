На карте Смоленской области появился ещё один скейт-парк

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Он получил прописку на ул.Московская в п.Холм-Жирковский и был оборудован в рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Энергия солнца».

Ход работ по реконструкции этого общественного пространства проконтролировал губернатор Алексей Островский в рамках рабочего визита в Холм-Жирковский район.

«На мой взгляд, получилась отличная площадка! По словам главы района Ашота Мушеговича Егикяна, она пользуется популярностью у молодых людей и, в целом, любителей экстремальных видов спорта. И это, конечно, не может не радовать», — поделился впечатлениями губернатор.

Из бюджетов всех уровней на эти цели было направлено более 2 млн рублей. Подрядная организация выполнила все запланированные на объекте мероприятия за полтора месяца, то есть в строго установленные сроки.

«Теперь в соответствии с проектом в следующем году запланирована реализация второго этапа, предусматривающая установку базовых спортивных тренажёров и оборудование площадки для «уличной гимнастики» — воркаута, а также благоустройство территории. Рассчитываю, что весь объем работ, включая сроки их выполнения, будет выполнен на таком же высоком качественном уровне, как и скейт-парк», — рассказал об итогах визита глава региона.