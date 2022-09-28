В Смоленске продолжается капительный ремонт Крестовоздвиженского моста

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Кроме того, глава региона заслушал отчёты об исполнении запланированных на этот год мероприятий, в том числе, в рамках национальных и федеральных проектов в сфере дорожного строительства и ЖКХ.

В начале совещания Алексей Островский высказался на тему деятельности Управления дорожного хозяйства и строительства администрации Смоленска и его руководителя Натальи Майоровой, а также МКУ «Строитель». Глава региона раскритиковал чиновников за подход к ремонту дорог и выразил недовольство их работой.

«Причина тому — затягивание сроков ремонта улицы имени полка Нормандия-Неман, очередной, уже второй по счету, срыв сроков ремонта межквартальных проездов, отсутствие должного контроля за подрядными организациями и системного подхода (на что я уже не раз указывал) к организации этой работы — с «поднятым» асфальтом и перекопанными в течение всего лета дворами. Добавим к этому абсолютно «сырые», непрофессионально подготовленные техзадания, на основании которых проводятся ремонты межквартальных проездов, не предусматривающие ливнёвок, элементов безбарьерной среды и иных элементарных вещей. Рекомендую Наталье Владимировне прогуляться вместе с коллегами — «проектировщиками» в туфлях по дворам на улице Рыленкова и в иных местах, чтобы вместе со смолянами оценить все «прелести» проведённого «благоустройства» и лужи по колено», — жёстко отреагировал на положение дел Алексей Островский.

Что касается капремонта Крестовоздвиженского моста, то, как сообщил губернатор, на данный момент подготовлена ПСД на дополнительные работы по укреплению его конструкций. Они уже ведутся на объекте и для сокращения сроков ремонта будут осуществляться параллельно с устройством бетонной стяжки.

«В начале октября дорожники планируют их завершить и перейти к проведению гидроизоляции покрытия моста. Процесс бетонирования пешеходных ограждений находится в финальной стадии», — подчеркнул Алексей Островский.

К 1 ноября движение по мосту должно быть открыто. Глава региона ещё раз акцентировал внимание профильных чиновников на строгом соблюдении этих сроков.

Другой важный вопрос повестки совещания касался строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще.

«По итогам повторных конкурсных процедур определена подрядная организация на завершение строительства объекта. Госконтракт с ней уже подписан. Исходим из того, что работы на стройплощадке возобновятся в течение 10 дней. Подрядчик уже приступил к заказу стройматериалов», — рассказал о ходе строительства губернатор.

Как подчеркнул Алексей Островский, «первоочередной задачей на данном этапе является закрытие теплового контура и запуск системы отопления для проведения внутренних отделочных работ».