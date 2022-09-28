Алексей Островский посетил пункт временного пребывания военнослужащих смолян. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, генерал-полковником Александром Ленцовым оценили условия размещения, питания и обеспечения мобилизованных смолян на сборном пункте временного пребывания.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками. Организовано горячее питание – никаких нареканий на этот счет у личного состава нет. Сейчас проводится боевая и тактическая подготовки призванных из запаса. Боевая подготовка включает и огневую – все мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Есть несколько частных вопросов, которые, по словам губернатора, профильные структуры постараются отработать максимально оперативно.

Ранее «КП» писала, что в администрации Смоленской области обсудили проблемные вопросы частичной мобилизации. В её организации заметны существенные упущения.