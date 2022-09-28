Движение автомобилей через переезд около станции Издешково в Смоленской области будет закрыто 29 сентября

Фото: пресс-служба МЖД.

На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, продолжаются капитальный ремонт железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

Обращаем внимание, что на время ремонта с 9:00 до 18:00 29 сентября проезд автотранспорта через указанный переезд будет закрыт. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом по автодороге 66К-12 (Старая Смоленская дорога).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.