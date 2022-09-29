В Смоленской области программа по обеспечению жильём медиков реализуется в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная программа по обеспечению жильем медработников, которые приехали или приедут в ближайшие годы после обучения по целевому направлению в областные учреждения здравоохранения, в первую очередь – центральные районные больницы, будет реализована в 2023 году.

Поручение по её разработке дал губернатор Алексей Островский. Как отметил глава региона на своей странице в соцсетях, решение обусловлено дефицитом узкопрофильных специалистов и должно стать одним из механизмов привлечения и «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности.

Работа над формированием программы уже началась. Начиная с 2023 года, жилье для молодых врачей, а также тех, кто уже работает в ЦРБ, но вынужден снимать квартиру, будет приобретаться за счет бюджетных средств на первичном или вторичном рынке. Исходя из произведенных расчетов, покупать для регбюджета дешевле, чем строить.

Для определения первоочередности предоставления жилья при областном Департаменте по здравоохранению будет создана специальная Комиссия, в состав которой войдут представители профессионального медицинского сообщества, включая главврачей районных больниц. Решения будут приниматься на основании кадровой потребности ЦРБ в тех или иных врачебных специальностях. На данный момент сейчас в приоритете кардиологи, анестезиологи, реаниматологи, терапевты, хирурги и педиатры.

Что касается вопроса о возможности приватизации в последующем служебного жилья, рассматривается вариант, при котором специалист должен отработать в областном медучреждении не менее 10 лет. Это обязательное условие для того, чтобы служебное жилье впоследствии при выходе на пенсию перешло в его собственность.

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