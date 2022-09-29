Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 29 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 сентября в Смоленской области будет пасмурно. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть тёплый и умеренный, однако днём ожидаются порывы до 12 м/с.

Температура воздуха по области: +10°C…+15°C.

В Смоленске: +13°C…+15°C.

Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 731 миллиметров ртутного столба.

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