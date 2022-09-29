В Смоленске ремонт трамвайных переездов на улице Рыленкова завершат к концу октября. Фото: пресс-служба администрации города.

Завершение ремонта трамвайных переездов на улице Рыленкова запланировано на конец октября.

На пересечении с проспектом Строителей ремонт полностью завершен на одной половине – произведено бетонирование, укладка резинового уплотнения и новых рельсовых путей. На второй части работы также приближаются к финишу. В ближайшие дни, как только бетон наберет прочность, на переезде проведут технические лабораторные испытания и при их успешном прохождении он будет открыт для движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это произойдёт ориентировочно к концу недели.

С 7 октября рабочие приступят к следующему участку на улице Рыленкова с пересечением с улицей Петра Алексеева. А после этого ремонт пройдет и на третьем участке – на трамвайном разворотном кольце.

До окончания работ движение трамваев организовано по временной схеме:

- маршрут № 1 «ул. Багратиона – Полиграфкомбинат»;

- маршрут № 2 «улица Багратиона – ост. Заводская»;

- маршрут № 3 «Рославльское кольцо – железнодорожный вокзал»;

- маршрут № 4 «мкр. Ситники – ост. Заводская»

В утренний час пик (с 6.30 до 8.30) и вечерний час пик (с 16.30 до 18.30) для пассажиров организовано движение автобусов по временному маршруту № 2к «ул. П. Алексеева (Рынок) – пл. Победы».

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