Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 сентября: в регионе выросла суточная заболеваемость

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на данный момент составляет 143 230.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Статус «экс-пациента» получили 274 человека, с начала пандемии успешно справились с заболеванием 136 495 жителей региона. Погибли 3 106 смолян. За стуки госпитализировали 11 человек.

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