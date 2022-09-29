Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 сентября 2022 9:15

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 сентября: в регионе выросла суточная заболеваемость

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на данный момент составляет 143 230.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Статус «экс-пациента» получили 274 человека, с начала пандемии успешно справились с заболеванием 136 495 жителей региона. Погибли 3 106 смолян. За стуки госпитализировали 11 человек.

Читай также: врач ответил на три главных вопроса про ковид. Кому важно делать ПЦР-тест, становится ли опаснее коронавирус и что с пророчеством ВОЗ об окончании пандемии.