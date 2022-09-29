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Общество29 сентября 2022 9:37

Новая спортивная площадка появится на улице Шеина в Смоленске

Территорию уже отчистили от мусора и кустарников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Новая спортивная площадка появится на улице Шеина в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Новая спортивная площадка появится на улице Шеина в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

На заброшенном участке по улице Шеина появится новая площадка для воркаута. В пресс-службе администрации города сообщили, что территорию уже очистили от бытовых отходов, сухих веток и кустарника.

Появление площадки позволит заниматься спортом местным жителям всех возрастов. Как отметили в мэрии, в этом районе немного доступных и подходящих для занятий спортом мест.

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