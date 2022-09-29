На улице Коммунистической в Смоленске ремонтируют фасады нескольких домов. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Коммунистической ремонтируют фасады нескольких домов. Проведённые ранее обследования показали, что они находится не в лучшем состоянии, и местами отваливающаяся штукатурка может быть опасной для жителей и прохожих. Поэтому ремонт был оперативно включен в план работы организации.

Сейчас специалисты «Жилищника» с помощью автовышек убирают с фасадов старую отслоившуюся штукатурку, наносят новую и восстанавливают элементы лепнины, после чего ремонтируемые участки будут покрашены.

Для безопасности жителей и прохожих часть тротуара и проезжей части ограждены. Частично ограничено движение транспорта на участке. По информации администрации города, аналогичные работы также планируется провести на ряде домов по улицам Большая Советская и Бакунина.

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