В Смоленске пройдёт акция в поддержку единства жителей России и Новороссии. Фото: пресс-служба администрации города.

В пятницу, 30 сентября, в Смоленске состоится патриотическая акция в поддержку итогов референдумов жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, проголосовавших за присоединение к России и российской армии.

Мероприятие в знак солидарности восстановления исторической справедливости и возвращения территорий Новороссии пройдёт на Владимирской набережной. Начало – в 12:00.

В ходе акции состоятся выступления творческих коллективов, общественных деятелей, волонтёров Смоленской области. В ней примут участие представители смоленского регионального отделения ОНФ, политических партий, общественных, добровольческих, молодёжных, ветеранских организаций.

– Настал исторический момент в истории России, и смоляне единодушно поддерживают жителей регионов, сделавших свой выбор – вернуться домой, на Родину, – подчеркнули организаторы.

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