В Смоленской области отремонтировали дорогу в национальный парк «Смоленское Поозерье». Фото: «Смоленскавтодор».

Ремонт дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Пржевальское в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводился на протяжении трёх лет.

Так, в 2020 году СОГБУ «Смоленскавтодор» привели в порядок 14,7 км этой дороги, в следующем году — ещё 14,4 км, а в 2022 году — 5,8 км.

Как сообщили в пресс-службе профильного департамента, в рамках работ здесь заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и автобусные остановки, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, а также автономные системы освещения, нанесли разметку.

Читай также: в Смоленске ремонт трамвайных переездов на улице Рыленкова завершат к концу октября. На время работ движение трамваев будет ограничено.