Выставка на вокзале Смоленска расскажет о народных художественных промыслах регионов прохождения МЖД

Фото: ОАО «РЖД».

1 октября на железнодорожном вокзале в Смоленске откроется выставка «Народные художественные промыслы на Московской железной дороге», организованная в рамках Года культурного наследия и приуроченная ко Дню компании ОАО «РЖД».

На выставочных стендах, которые будут установлены вдоль прохода в зале ожидания, представлена информация с красочными иллюстрациями об истории возникновения различных народных промыслов на территории регионов прохождения Московской железной дороги.

Так, например, Смоленская область с древних времен славилась выращиванием льна, который «одевал» и «обувал». Изо льна ткали полотно и шили одежду, а из льняных веревок изготавливали обувь - «чуни». Льняные семена использовали в лечебных целях. Здесь расположен «Смоленский музей льна», который хранит секреты русского льноводства.

Рязанская область известна уникальной «скопинской» керамикой – это глазурованные фигурные сосуды и подсвечники в виде диковинных зверей и рыб, украшенных многоярусной лепниной. Тульская – пряниками, о которых впервые упоминалась в писцовой книге в 1685 году. Орловская – одной из самых древних вышивок, Брянская – Дятьковским хрусталем, Курская – Суджанскими коврами, Калужская – Хлудневской игрушкой, а Владимирская – Аргуновской резьбой.

Обо всем об этом можно узнать подробнее, посетив выставочную экспозицию на вокзале, которая будет работать до 31 октября, вход свободный.

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