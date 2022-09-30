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Здоровье30 сентября 2022 9:19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 сентября: 11 человек госпитализировали

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 180 новых случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 180 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердились 180 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 143 410.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 288 смолян, всего 136 783 человека успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализировали с осложнениями 11 жителей региона.

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