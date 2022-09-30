Губернатор Смоленской области запретил увеселительные мероприятия на время спецоперации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе прямого эфира с жителями Темкинского района губернатор Алексей Островский призвал глав муниципалитетов отказаться от концертов на время проведения спецоперации на Украине. Слова были восприняты буквально – в школах отменили детские утренники, а в учреждениях культуры – запланированные концерты.

На своей странице в соцсетях глава региона пояснил, что речь идёт не об отмене всех мероприятий, а о неуместных по своему формату празднествах, тем более, за бюджетный счет:

– Никто не говорит сейчас об отмене концертов, в принципе. Есть выступления в госпиталях и воинских частях, патриотические акции, памятные для нашего Отечества даты, детские утренники, приуроченные, к примеру, ко Дню учителя, которые предполагают творческие номера. И это более чем оправданно. А есть совершенно неуместные по своему формату в это время культурно-массовые мероприятия. И здесь каждый руководитель муниципального образования, учреждения культуры или образовательной организации должен сам для себя решить, насколько необходимо их проводить именно сейчас, в сложившейся ситуации.

Так, торжественное открытие сельского ДК в деревне Кикино с частушками, конкурсами и песнями, по словам Алексея Островского, будет гораздо правильнее организовать тогда, когда домой с победой, живыми и здоровыми вернутся сыновья, мужья и братья жителей деревни, которые сейчас защищают Донбасс и Россию на передовой или готовятся к отправке в зону специальной военной операции.

Читай также: в Смоленской области отремонтировали дорогу в национальный парк «Смоленское Поозерье». Работы велись на протяжении трёх лет.