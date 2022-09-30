В городском Совете снова 30 депутатов

Фото: Смоленский городской Совет.

«Этот избирательный округ какое-то время оставался без депутата. Решением горсовета были назначены дополнительные выборы, на которых наибольшее число голосов получил единоросс Сергей Якимов. Теперь жители смогут более оперативно решать все вопросы, которые у них возникают, обращаясь напрямую к нашему коллеге», - отметил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Сергей Якимов, выдвигавшийся избирательным объединением Смоленского городского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», возглавляет информационно-издательский центр «Рабочий путь», является сопредседателем смоленского регионального штаба ОНФ и уже имеет опыт депутатской деятельности – был депутатом горсовета V созыва. Он войдёт в состав комиссий по вопросам городского хозяйства и по законности, регламенту и этике.

Связаться с депутатом по округу № 15 можно по телефону 8 996 954-79-70.

Границы округа № 15:

Улицы: Весенняя, Генерала Руссиянова, Дачная, Киевская 2-я, Кирова – нечетная сторона от дома № 45 до конца, четная сторона от дома № 38 до конца, Коммунальная, Крупской – четная сторона от дома № 28 до дома № 34 включительно и дом № 38а, Летняя, Максакова, Михайловская, Ново-Рославльская, Осенняя, Памфилова, Раевского, Тенишевой – четная сторона от дома № 4 до дома № 20 включительно, нечетная сторона от дома № 11 до конца, Урицкого, Шевченко – нечетная сторона от начала до дома № 87 включительно, четная сторона от начала до дома № 54а включительно, 100-летия комсомола.

Переулки: Выставочный 2-й, Киевский 2-й, Овражный 1-й, 2-й, Рославльский 2-й, 3-й, Трамвайный 2-й, 3-й, Ф.И. Михайлова, Широкий.

Проезды: Маршала Конева, Овцинова, Осенний 1-й, 2-й, Поддубного, Ф.И. Михайлова.

Проспект: Гагарина – нечетная сторона.

Бульвар: Гагарина.

Поселки: Одинцово, Тихвинка – дома № 68, 108, 110, 112, 120, 125, 125а, 125б, 125в, 128а.

Тупик: Ясенный.

Шоссе: Киевское – нечетная сторона.

СНТ: «Пионы», «Цветовод», «Связист», «Цветок».

ОГБУЗ «Перинатальный центр».

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница».

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница».

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

ОГБУЗ «Больница восстановительного лечения».