В Смоленске отремонтируют участок дороги по улице Маршала Ерёменко. Фото: пресс-служба администрации города.

1 октября рабочие приступят к фрезерованию старого дорожного покрытия на улице Маршала Еременко. Дорога соединяет микрорайон Королевка с Покровкой и улицей Фрунзе.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на участке улицы подрядчик произведет замену асфальта, бордюров, отремонтирует тротуары, установит новые дорожные знаки и нанесет разметку.

В ходе ремонта на участке временно ограничат движение транспортных средств. Полного закрытия улицы для движения не планируется, будут перекрываться отдельные полосы, снижаться скорость транспортного потока.

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