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Общество30 сентября 2022 14:04

В Смоленске перекроют движение транспорта по улице Докучаева

«Квадра» проведёт ремонт магистральных теплосетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске перекроют движение транспорта по улице Докучаева. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

В Смоленске перекроют движение транспорта по улице Докучаева. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

От дома 1 до дома 5 по улице Докучаева почти на месяц прекратят движение транспорта. Дорогу перекроют из-за ремонта магистральных теплосетей ПАО «Квадра».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы будут проходить с 2 по 23 октября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отремонтируют участок дороги по улице Маршала Ерёменко. Движение транспорта на время работ будет ограничено.