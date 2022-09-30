В Смоленске перекроют движение транспорта по улице Докучаева. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

От дома 1 до дома 5 по улице Докучаева почти на месяц прекратят движение транспорта. Дорогу перекроют из-за ремонта магистральных теплосетей ПАО «Квадра».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы будут проходить с 2 по 23 октября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отремонтируют участок дороги по улице Маршала Ерёменко. Движение транспорта на время работ будет ограничено.