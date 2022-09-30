В Гагарине мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2020 года житель Гагарина поссорился со своей знакомой, после чего спровоцировал конфликт с соседом, который пытался успокоить дебошира. При этом сам потерпевший находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После ссоры подсудимый вернулся к себе в квартиру, где находились его дети, и закрылся в ней. Однако сосед предпринимал попытки открыть дверь и попасть в жилище подсудимого.

Разбив окно и вонзив нож в стену, потерпевший вышёл на улицу. В этот момент отец семейства взял охотничье ружье, на которое имел разрешение, снарядил его двумя патронами 12 калибра.

Выйдя на улицу, мужчина выстрелил в землю, после чего агркссор развернулся и пошёл к своей квартире. Затем подсудимый выстрелил в спину соседа, который шёл назад с поднятыми руками и никакой угрозы для окружающих не представлял.

Сразу же после произошедшего местный житель оказал помощь пострадавшему и вызвал скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу, где в этот же день мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в отношении 44-летнего жителя Гагарина собрано достаточно доказательств, он признан виновным по статье 105 УК РФ «Убийство».

По информации региональной прокуратуры, подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свою вину мужчина признал частично.

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