Горсовет внёс изменения в бюджет Смоленска

Фото: Смоленский городской Совет.

Доходы областного центра на 2022 год утверждены в сумме 8 млрд 979 млн 861 тысяча 953 рубля, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 3,6 млрд рублей с увеличением на 20,1 млн по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

«Общие расходы Смоленска на 2022 год, с учётом внесённых изменений, составят 9,3 млрд рублей», - уточнил председатель планово-бюджетной комиссии Павел Самусенков.

В частности, депутаты одобрили предоставление субсидии МКП «Дормостстрой». Также часть средств пойдёт на софинансирование расходов, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда и на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан. Кроме того, 110 тысяч рублей депутаты дополнительно решили направить на обеспечение деятельности учреждений в сфере образования и управления дорожного хозяйства и строительства.

Дефицит бюджета города Смоленска остаётся без изменений и составит 370 млн рублей (10,2%) от утверждённого общего годового объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Напомним, на сентябрьском заседании планово-бюджетной комиссии был также проанализирован отчёт об исполнении бюджета Смоленска за первое полугодие. На социально-культурную сферу за первые шесть месяцев 2022 года направлено в областном центре 2,4 млрд рублей.

Доходы по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 475,3 млн рублей. Также на 96,1 млн вырос объём налоговых и неналоговых поступлений. Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета в первом полугодии при этом составили 1,9 млрд рублей.

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