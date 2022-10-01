В Смоленске появится памятник Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Бояринову

Фото: Смоленский городской Совет.

Соответствующее решение принял на очередной сессии Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

«15 ноября исполнится сто лет со дня рождения нашего земляка Григория Ивановича Бояринова – военачальника, который до последнего был верен присяге и своему долгу, был среди своих ребят во время штурма, которым руководил. Это пример мужества и бесстрашия для нас через десятки лет. У нас в Смоленске одна из улиц носит имя в честь Героя Советского Союза Бояринова. А сейчас с предложением установить ещё и бюст в нашем городе-герое обратился председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов органов государственной безопасности Владимир Паневин. Данная организация берёт на себя также непосредственное финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке памятника и будет заниматься его последующим содержанием», - рассказал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Григорий Бояринов – участник Великой Отечественной войны, создатель легендарных Спецкурсов КГБ СССР по подготовке командиров групп специального назначения для действий в глубоком тылу противника (КУОС), один из руководителей и активных участников операции «Шторм-333» в Кабуле в декабре 1979 года. Погиб при штурме дворца Тадж-Бек.

Звание Героя Советского Союза полковнику Бояринову присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в республике Афганистан. Медаль «Золотая Звезда» № 11431 вручена семье Героя.

«Пока бьется сердце и носят ноги, я должен быть там, где нужен, вместе с моими ребятами», - говорил полковник Бояринов.

При этом, как отмечается в книге «Вся жизнь – атака», в которой на основе документальных материалов отражён его жизненный путь, «по своему служебному положению Григорий Иванович не должен был принимать участие в боевой операции лично, но он объяснил своему непосредственному начальнику Юрию Ивановичу Дроздову, что не может поступить иначе. Он должен был лично вести в первый настоящий бой своих учеников и идти рядом с ними, чтобы на личном примере опытного командира, участника Великой Отечественной войны, показать им, молодым бойцам спецназа, по сути дела своим детям, как надо себя вести в реальной боевой обстановке, в экстремальной обстановке, как преодолеть ужас смерти и познать радость победы во имя исполнения приказа, который отдала Родина».

«Служебные совещания он начинал обращением к присутствующим: «Давайте погоняем мозги!» И начинали «гонять» до тех пор, пока не станут вырисовываться контуры подходящего решения. Последнее слово было за Григорием Ивановичем», - воспоминания из книги «Вся жизнь – атака».

«В нём присутствовало то двуединое чувство руководителя и учителя, которое уживается далеко не у всех военачальников. Слушатели также отвечали своему начальнику большим уважением. За глаза они по-доброму называли его «Гриша», или «наш Гриша», так как он действительно относился к ним с товарищеской заботой, вниманием. Но был строг и требователен», - ещё одно из воспоминаний.

Вопрос об увековечении памяти Героя Советского Союза Григория Ивановича Бояринова перед вынесением на сессию был рассмотрен на заседании комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, а также на комиссии горсовета по социальной сфере.

Бюст появится на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» до конца осени.

Также на сессии депутаты поддержали просьбу Смоленской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов о предоставлении помещения в безвозмездное пользование на новый срок.

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