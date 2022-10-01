В Смоленске обустроят «карманный парк» в Промышленном районе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В районе дома № 8 по проспекту Строителей, на месте демонтированных незаконно установленных торговых объектов появится «карманный парк». Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, территорию обустроят в 2023 году.

Все работы по вывозу мусора и другие мероприятия проводились в рамках субботников сотрудниками городской администрации и ее муниципальных предприятий, а также волонтерами.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В соответствии с дизайн-проектом здесь будут разбиты газоны, высажены деревья и «живая изгородь» из кустарников для разделения функциональных зон - велостоянки, лавочек для отдыха, качелей для малышей.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На другой стороне улицы прошла высадка аллеи «Лес Победы», которая реализуется в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Ранее на этом месте планировалось создать фермерский рынок, однако местные жители высказались против строительства. Поэтому на территории высадили саженцы 30-ти лип и 10-ти рябин, разрабатывается вопрос обустройства «живой изгороди» вдоль проезжей части. В акции приняли участие Алексей Островский, глава города Андрей Борисов и начальник управления по Промышленному району Олег Смоляков.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

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