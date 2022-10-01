На улице Тимирязева в Смоленске уложат брусчатку под цвет крепостной стены. Фото: пресс-служба администрации города.

В настоящее время ведётся реконструкция улицы Тимирязева. При организации работ подрядной организации нужно учитывать крутые склоны, овраги, а также близость Крепостной стены к дороге.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на данный момент здесь завершено устройство ливневой канализации протяженностью 800 метров, ведется укладка 100 метров водопровода, которая будет завершена на следующей неделе, также подрядчик приступил к строительству двух подпорных стен длиной 35 и 55 метров из буронабивных свай. Как только бетон наберет полную прочность, начнется устройство подпорных стен, которое займет полторы – две недели.

В план ремонта входит и строительство подпорной стены, и благоустройство холма вблизи Крепостной стены. Проектом предусмотрено укрепление земляных откосов металлическими шпунтами, поэтому грунт будет закреплен надежно.

Также в план работ включено укрепление и ограждение скосов оврага со стороны улицы, где расположены жилые дома, а также расширение тротуаров на протяжении всей улицы и укладка на них брусчатки под цвет Крепостной стены.

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