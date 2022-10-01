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Здоровье1 октября 2022 9:14

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 октября: 27 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области общее число заболевших коронавирусом составляет 143 721 человек.

В Смоленской области общее число заболевших коронавирусом составляет 143 721 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смоленской области общее число заболевших коронавирусом составляет 143 721 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе. За сутки Covid-19 подтвердили у 311 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от заболевания вылечились 137 078 человек, в том числе 295 – выздоровели за сутки. Скончались от коронавируса в общей сложности 3 108 пациента, за сутки – 2. Госпитализированы с осложнениями – 27 смолян.

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