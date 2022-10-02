Дожди и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 2 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В течение суток в Смоленской области будут идти дожди, днём осадки могут усилиться. Утром местами землю укутает туман. Ветер будет дуть восточный, 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +10°C...+13°C.

В Смоленске: +10°C…+12°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет слабо падать.

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