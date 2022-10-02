52-летняя женщина погибла в пожаре на улице Октябрьской революции в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около шести часов утра 2 октября в квартире на пятом этаже дома по улице Октябрьской революции произошёл страшный пожар.

Прибывшие спасатели обнаружили очаг возгорания на кухне. Хозяев нашли в разных комнатах без сознания. Пожарные вынесли их из задымленного жилья и провели сердечно-легочную реанимацию до прибытия скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате пожара погибла 52-летняя женщина, прибывшие медики констатировали смерть.

52-летнего мужчину госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения. На кухне повреждена отделка стен и мебель, вся квартира закопчена дыма. Причина пожара устанавливается.

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