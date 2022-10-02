Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 октября: 10 человек госпитализировали

За сутки также выздоровели 277 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 195 заболевших, госпитализировали 10 смолян.

Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 277 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в городе выявили 143 916 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 137 355 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 109.

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