В Смоленске затопило улицу Барклая-де-Толли. Фото: «Промышленный район | Смоленск».

Фотографией последствий обильных дождей поделились смоляне в соцсетях.

В этом году на улице провели ремонт проезжей части и отремонтировали тротуары. По словам смолян, огромная лужа появляется на этом месте ежегодно. Проведённые на улице работы не решили проблему.

– Ремонт сделан новый, асфальт положен, разметка…А лужа старая! – пишут пользователи.

По информации администрации города, строительство новых ливневых канализаций в рамках проводимых работ на улице не предусматривалось.

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