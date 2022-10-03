Ливни и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник в Смоленской области будет облачно. Днём пройдут дожди, местами умеренные, по северо-западу возможны ливни. Ветер подует северо-восточный с переходом днем на юго-восточный, южный 7-12 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C, местами до +14°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске затопило улицу Барклая-де-Толли. В этом году прошёл ремонт дорожного покрытия.