Жилой дом загорелся ночью в Духовщине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 00:55 в понедельник, 3 октября, пожарным поступило сообщение о возгорании в Духовщине. На место вызова выехали автоцистерны и 5 спасателей.

По прибытии на место вызова информация о возгорании подтвердилась – на улице Глинки загорелся жилой дом. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, огонь уничтожил кровлю, в пожаре никто не пострадал. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам.

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