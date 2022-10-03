«Смоленскэнерго» поддержал Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Смоленске

Фото: «Смоленскэнерго».

В конце сентября в Смоленске состоялся городской праздник в рамках фестиваля «Вместе ярче-2022», сообщает пресс-служба компании.

Цикл запланированных мероприятий специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» завершили на городском празднике в парке «Соловьиная роща», на котором выступили в числе официальных партнеров.

Энергетики провели для маленьких смолян познавательное профилактическое мероприятие «Мы за безопасное детство!» и тематическую игру «Как подружиться с электричеством?» Дети с удовольствием сфотографировались с хэштегами в поддержку фестиваля, отвечали на вопросы и получали в подарок закладки и расписания уроков с правилами безопасного обращения с электроприборами.

В рамках городского праздника жители региона смогли расширить знания в сфере энергетики и энергосбережения, порисовать на асфальте, поучаствовать в викторинах, поиграть в гигантскую «дженгу», сложить тематические пазлы, оказать помощь пострадавшему от электрического тока, померить одежду настоящего электрика, выпить чашку кофе за то, что согласились перевести свой лицевой счет с бумажного на электронный носитель и многое другое.

«Всероссийский фестиваль «Вместе Ярче» на протяжении многих лет популяризирует энергосберегающий образ жизни и внедрение современных энергосберегающих технологий среди населения Смоленщины. Ежегодно наши специалисты в рамках фестиваля проводят тематические уроки, лекции, викторины, конкурсы для школьников, в доступной форме рассказывая о бережном отношении к ресурсам», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.