Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 октября: 60 человек заразились за сутки

За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 143 976.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Всего 3 109 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 137 599 жителей региона. Количество госпитализированных за сутки составило 4 человека.
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