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Здоровье3 октября 2022 10:09

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 октября: 60 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 3 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 143 976.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 109 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 137 599 жителей региона. Количество госпитализированных за сутки составило 4 человека.

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