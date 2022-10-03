Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 октября: 60 человек заразились за сутки

За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 143 976.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 109 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 137 599 жителей региона. Количество госпитализированных за сутки составило 4 человека.

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