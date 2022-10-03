Два человека пострадали в страшном ДТП на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

В пятницу, 30 сентября, около 6:40 на 299-м километре трассы М-1 произошла страшная авария с пострадавшими.

В ДТП попали сразу три автомобиля.

55-летний водитель грузовика «Даф», при перестроении с крайней левой полосы не убедился в безопасности маневра, столкнулся с попутно движущейся автомашиной «Мицубиси Аутлендер» под управлением 45-летнего мужчины. После столкновения «Мицубиси» отбросило на попутно движущийся «Мерседес», после чего «Мицубиси» съехал в кювет.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, в аварии пострадали пассажиры «Мицубиси» – 68-летняя женщина и 66-летний мужчина.

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