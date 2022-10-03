В Смоленской области более 100 человек мобилизовали неправомерно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 100 человек в Смоленской области неправомерно мобилизовали. Об этом сообщает портал Объясняем.рф. Проверки жалоб граждан, касающихся частичной мобилизации, проводят областная администрация совместно с ОНФ и военным комиссариатом.

30 смолян уже находятся в военном госпитале и проходят медицинское обследование. Если по результатам проверки факт неправомерного призыва подтвердят, граждане смогут вернуться домой.

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